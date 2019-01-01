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رياضة

قرعة البطولة العربية.. مواجهة نارية للوداد ومتوازنة لاتحاد جدة والنجم الساحلي

السبت 27/يوليه/2019 - 07:03 م
جريدة الدستور
الدستور
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أسفرت مساء اليوم السبت، قرعة دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس محمد السادس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، عن نتائج صعبة ومتوازنة لبعض الفرق.

وتقام منافسات هذا الدور من 20 أغسطس إلى 6 أكتوبر المقبلين.

القوة الجوية العراقيالسالمية الكويتي
النجم الساحلي التونسيشباب الأردن
الجيش السورينواذيبو الموريتاني
الوداد البيضاوي المغربيالمريخ السوداني
الإسماعيلي المصريأهلي بنغازي الليبي
الجزيرة الإماراتيالنصر العماني
الوصل الإماراتي الهلال السوداني
الاتحاد السكندريالعربي الكويتي
أولمبيك أسفي المغربيالمتأهل من المجموعة A
الترجي التونسيالنجمة اللبناني
مولودية الجزائر ظفار العماني
الشرطة العراقيالكويت الكويتي
الرجاء البيضاوي المغربيهلال القدس الفلسطيني
الشباب السعوديالمتأهل من التصفيات B
شباب قسطنينة الجزائريالمحرق البحريني
العهد اللبنانياتحاد جدة


ومن المقرر أن يشارك في هذه البطولة أندية:


شباب قسنطينة، ومولودية الجزائر (الجزائر)، الوداد، وأولمبيك أسفي، والرجاء (المغرب)، الاتحاد السكندري، والإسماعيلي (مصر)، العربي، السالمية، الكويت (الكويت)، النجم الساحلي، والترجي (تونس)، الجيش (سوريا).

الشرطة، والقوة الجوية (العراق)، الوصل، والجزيرة (الإمارات)، الشباب، والاتحاد (السعودية)، هلال القدس (فلسطين)، الهلال، والمريخ (السودان)، النجمة، والعهد (لبنان)، شباب الأردن (الأردن)، ظفار والنصر (عمان)

أهلي بن غازي (ليبيا)، المحرق (البحرين)، الجيش (سوريا)، نواذيبو (موريتانيا)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)
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