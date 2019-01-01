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مصر

إعداد خطة استثمارية لتأهيل 26 محافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

السبت 27/يوليه/2019 - 06:59 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت وزيرة الصحة والسكان، بإعداد خطة استثمارية لتأهيل الـ 26 محافظة المتبقية لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى بدء تطبيق المنظومة بمحافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان في الأول من يوليو عام 2020.

وأكدت الوزيرة - خلال اجتماعها اليوم السبت بمقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد - على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، عند تأهيل المحافظات المتبقية، مع تطبيق المعايير الدولية ومراعاة عدد سكان كل محافظة.

وشددت على تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في المنظومة الجديدة؛ بما يعود بالنفع على المرضى، مشيرة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.

وحضر الاجتماع كل من محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور محمد عبدالرحمن مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد وعدد من قيادات الوزارة.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة أصبحت تمتلك صروحًا طبية على أعلى مستوى، مشددًا على استمرار السعي نحو تقديم الأفضل دائمًا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نقلة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة بعد رفع كفاءة المستشفيات على أعلى مستوى من الإمكانات وأحدث النظم لتضاهي كبرى المستشفيات، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير المراكز الطبية والوحدات الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية، والتي تُعد من أولويات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
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