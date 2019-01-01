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مصر

وزيرة الصحة تجتمع بالصيادلة ورئيسات التمريض فى بورسعيد

السبت 27/يوليه/2019 - 06:58 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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عقدت وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ بورسعيد اجتماعًا، اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، مع رئيسات التمريض بـ 7 مستشفيات تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد أن الوزيرة أشادت بالمجهود الذي تبذله الممرضات، موجهةً بالاهتمام بحسن المظهر والجدية في العمل، والحصول على التدريبات على رأس العمل على أعلى مستوى؛ بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف متحدث الصحة أن الوزيرة شددت على أنه لا تهاون في حق المريض، مؤكدةً ضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الطبية التي تم تدريبها في إنجلترا، إضافةً إلى الاهتمام باللياقة البدنية لكافة أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضات وصيادلة.

وتابع مجاهد: إن وزيرة الصحة عقدت اجتماعًا ثانيًا مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدةً أنه لا وجود للصيدلية بشكلها التقليدي في المنظومة الجديدة، موجهةً بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وضرورة مراجعة الصيادلة بمستشفيات المنظومة لبروتوكولات العلاج، إضافةً إلى توعية المرضى بطبيعة الأدوية والآثار الجانبية لها.
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