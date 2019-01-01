أفراد الطاقم الروس في سفينة ستينا إمبيرو حالتهم جيدة

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن موظفي السفارة الروسية في طهران كانوا على متن السفينة المحتجزة في إيران، ونقلت الوكالة عن الملحق الإعلامي للسفارة أندريه جانينكو أن البحارة الروس في صحة جيدة ولم يشكوا من ظروفهم.



ونقلت وكالة إنترفاكس عن جانينكو أن الروس ضمن أفراد الطاقم يمكنهم الاتصال بأحبائهم، لكنهم يقيمون على متن السفينة الآن.



يذكر أن موظفي السفارة الهندية سمح لهم بالوصول إلى مواطنيهم من طاقم ستينا إمبيرو بالأمس.