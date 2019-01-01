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عالم

ضبط وافد عربى بالكويت بحوزته ربع طن حشيش

السبت 27/يوليه/2019 - 06:54 م
جريدة الدستور
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ألقت سلطات الأمن الكويتي، السبت، القبض على شخص بحوزته كمية من المخدرات ومبالغ مالية كان بصدد تهريبها من إحدى دول الجوار إلى داخل البلاد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط وافد عربي قادم من إحدى الدول المجاورة وبحوزته 250 كيلو من مخدر الحشيش و27 كيلو من مادة الشبو ومبلغ مالي أثناء محاولته تهريبها عبر منفذ العبدلي إلى داخل البلاد.

وأضافت تم التنسيق مع مكتب البحث والتحري التابع لجمارك العبدلي، وتم وضع خطة لضبطه أثناء محاولته الدخول إلى البلاد، وفي الموعد المحدد حضر المذكور فجر السبت، يقود مركبته وتم ضبطه، وأثناء تفتيش المركبة تم العثور علي 250 كيلو من مادة الحشيش و27 كيلو من مادة الشبو ومبلغ مالي وقدره 30 ألف دولار أميركي.

وأفاد الإعلام الأمني الكويتي بأنه تم تحرير قضية بالواقعة وإحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واستكمال التحريات والتحقيقات للوصول إلى شركائه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية ممثلا في الإدارة العامة للمخدرات تبذل كافة الجهود لضبط المتاجرين والمهربين للمخدرات وتعمل على تجفيف منابعها.
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