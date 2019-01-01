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مصر

وزيرة الصحة توجه بتعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الجديدة

السبت 27/يوليه/2019 - 06:53 م
جريدة الدستور
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وجهت وزيرة الصحة والسكان بتعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة؛ بما يعود بالنفع على المرضى، مشددة على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.

وقالت الوزيرة - خلال اجتماعها مع محافظ بورسعيد ظهر اليوم، بمقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد - إن الصحة هدف قومي، وأن تغيير ثقافة كيفية تقديم الخدمة للمرضى من أولويات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لاسيما الاهتمام بالمظهر، إلى جانب تقديم أفضل خدمة طبية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد أن الاجتماع تناول استعراض تدريب عملي من خلال "الداتا شو" للفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، لقياس اللياقة البدنية.

وأضاف متحدث الصحة أن الوزيرة وجهت بإعداد خطة استثمارية للـ26 محافظة المتبقية لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وخاصةً محافظات: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرةً إلى تطبيق المنظومة بالخمس محافظات في الأول من يوليو من العام القادم (2020).

وتابع مجاهد إن وزيرة الصحة شددت على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، عند تأهيل المحافظات التالية، مع تطبيق المعايير الدولية ومراعاة عدد سكان كل محافظة.

من جهته وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة الصحة (نيايةً عن مواطني بورسعيد)، مؤكدًا رضا المواطنين عما تم إنجازه في المنظومة الجديدة، ومشددًا على استمرار السعي نحو تقديم الأفضل دائمًا.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور محمد عبد الرحمن مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفني والمشروعات، وعدد من قيادات الوزارة.
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