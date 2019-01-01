مديرية أمن القاهرة تستعد لإصدار حركة التنقلات الداخلية

تستعد مديرية أمن القاهرة، خلال الأيام القليلة القادمة، لإصدار حركة التنقلات الداخلية الخاصة بأقسام وقطاعات شرطة العاصمة.

وقال مصدر أمنى، إن الهدف سيكون تطوير العمل الأمني ودعمه بقيادات شابة، وتدعيم القطاعات الشرطية والأقسام بالعاصمة بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات.

وأضاف المصدر إن اللواء محمد منصور مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة الجديد، يشرفان على حركة التنقلات الخاصة بضباط الأقسام لاختيار أفضلهم، وتدعيم القطاعات الشرطية بالعناصر الشابة من ذوي الكفاءات والمشهود لهم بالكفاءة، والدفع ببعضهم للتعامل مع البؤر الإجرامية والعناصر المطلوبة ولاستكمال الحملات الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت منذ يومين حركة التنقلات الخاصة بضباط الشرطة وتم نقل وترقية أكثر من 12 الف ضابط وأحالة عدد من الضباط للتقاعد ممن بلغوا سن المعاش.

