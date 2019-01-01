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عالم

الجيش اليمني يتقدم في مديرية باقم ويدمر تعزيزات الحوثيين

السبت 27/يوليه/2019 - 06:48 م
جريدة الدستور
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أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي أقصى شمال البلاد.

وقال أركان حرب محور علب، قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "إن قوات الجيش الوطني، حررت تبة (نايف) الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعددًا من المواقع المحيطة بها، عقب مواجهات عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وأكد أن عناصر ميليشيا الحوثي لاذوا بالفرار، بعد تكبدهم قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها، بحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للجيش الوطني في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، وتطهيرها من الميليشيا الحوثية.

وفي سياق متصل، دمر طيران تحالف العربي عربة عسكرية للميليشيات الحوثية كانت تنقل تعزيزات بشرية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها.

ونشر المركز الإعلامي لمحور كتاف مقطعًا مصورًا بثته القناة يوضح لحظة ودقة الاستهداف.
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