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عالم

رئيس مطار ميونخ يقترح إضافة ضريبة على التذاكر لحماية المناخ

السبت 27/يوليه/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
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اقترح ميشائيل كيركلوه، رئيس مطار ميونخ الألماني، إضافة ضريبة على تذاكر الطيران لحماية المناخ.

وفي تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر الجماينه" الألمانية الصادرة بعد غد الإثنين، أعرب رئيس ثاني أكبر مطار ألماني وثامن أكبر مطار أوروبي، عن اعتقاده بإمكانية رفع أسعار رحلات الطيران بدون مشاكل مشيرا إلى إمكانية إضافة "ضريبة مناخ" على أسعار تذاكر الطيران.

في الوقت نفسه، طالب كيركلوه بعدم حدوث " تجاوز في الأسعار" بالنسبة لرحلات الطيران منخفض التكاليف.

وانتقد كيركلوه "اختفاء" عائدات ضريبة النقل الجوي في ميزانية الدولة بدلا من تخصيصها لأهداف ملزمة مثل تطوير وقود مُخَلَّق كيميائيا لا يجري استخراجه من النفط، وطالب كيركلوه بتخصيص الأموال الواردة من زيادة أسعار التذاكر في مشروعات خاصة بالمناخ.

ورأى كيركلوه أنه يجب المضي قدما بشكل أسرع " على المستوى التكنولوجي وتطوير وقود اصطناعي أقل ضررا للمناخ لاستخدامه في النقل الجوي اليومي"، حتى مع تسبب ذلك في رفع أسعار الطيران "لأن الوقود المُخَلَّق اصطناعيا أكثر كلفة من الكيروسين التقليدي".

وتابع كيركلوه أن أسعار الطيران رخيصة للغاية " فالرحلة الجوية إلى نيويورك بتكلفة تبلغ 500 يورو هي رخيصة إلى أبعد حد، والناس سيواصلون السفر في هذه الرحلة حتى إذا وصلت كلفتها إلى 700 يورو"، وقال إنه حتى في حال ارتفاع أسعار الطيران، فإن حركة الطيران ستواصل النمو بشكل عام.

وأعرب كيركلوه عن عدم اقتناعه بما يسمى بـ" خجل الطيران" وهو شعور بعض الناس بالخجل وتأنيب الضمير حيال استخدام الطيران نظرا لما ينتج عنه من انبعاثات تحوي ثاني أكسيد الكربون وتضر بالمناخ.

وقال كيركلوه:" هذا هراء ولو كان الأمر كذلك لكان يجب أن يكون لدي أيضا خجل السيارات".
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