حفل عيد ميلاد جماعي لـ18 دب باندا في الصين

أقام مركز أبحاث حماية الباندا الصينية الكبيرة بمحمية وولونغ الطبيعية بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين، حفل عيد ميلاد جماعي لـ18 من دببة الباندا ولدوا جميعا في عام 2018.

وقدم العاملون بالمركز- وفقًا لصحيفة الشعب اليومية الصينية اليوم السبت- الأطعمة والهدايا للدببة بمناسبة عيد ميلادها، والتقطوا لها مجموعة من الصور التذكارية.

وتعتبر الباندا العملاقة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم، وبلغ عدد الباندا التي تعيش في الأسر 548 على مستوى العالم في نوفمبر الماضي، ويعيش أقل من 2000 باندا في البرية، أغلبها في مقاطعتي سيتشوان وشنشي بالصين.

