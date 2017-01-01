هواوي تطرح أول هاتف محمول 5G للاستخدام التجاري

طرحت شركة هواوي أول هاتف محمول لها يدعم تقنية شبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري في شنتشن، حيث مقرها.



ويأتي الطرح تزامنا مع سعي عملاق الاتصالات الصيني إلى الدخول في عالم شبكة الجيل الخامس التي تتميز بالسرعة الكبيرة.





وقال خه قانج، رئيس شعبة الهاتف المحمول بالشركة، الجمعة، خلال مراسم الإطلاق، إن الهاتف Huawei Mate 20 X حصل على أول ترخيص لاستخدام شبكة الجيل الخامس في الصين.



وبدأت هواوي، تلقي طلبيات لشراء الجهاز الذي يبلغ سعره 6199 يوان (نحو 898 دولارا أمريكيا).



ومن المقرر أن يطرح الجهاز في الأسواق في 16 أغسطس.





وتوقعت دراسة بحثية أعدها موقع بيزنس إنسايدر العالمي، وأعلنت الأربعاء، أن تسهم تقنيات الجيل الخامس في نمو مبيعات الهواتف الذكية.



وأشارت الدراسة إلى أن سوق الهواتف الذكية العالمي شهد انخفاضا في الطلب لأول مرة عام 2017 بمعدل 1%، بخلاف تراجع الشحنات 4%.



