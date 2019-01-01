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رياضة

محمد الشلهوب ينتظر تحديد مصيره مع الهلال السعودى

السبت 27/يوليه/2019 - 05:54 م
جريدة الدستور
وكالات
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ينتظر محمد الشلهوب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حسم مصيره مع الزعيم في الموسم المقبل.

الشلهوب كان يدرس الاعتزال الكروي نهائيا عقب نهاية الموسم الرياضي المنصرم.

وفقا للتقارير الصحفية فإن الشلهوب لا ينوي الاعتزال وقرر الاستمرار في الملاعب لمدة موسم إضافي.

وبالرغم من رغبته في الاستمرار إلا أنه سيترك القرار النهائي بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو.

ومن المنتظر أن يجتمع الشلهوب مع إدارة نادي الهلال السعودي، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستمرار مع الزعيم من عدمه.
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