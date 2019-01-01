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سياسي

مميش: قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها

السبت 27/يوليه/2019 - 05:46 م
مميش
مميش
محمد جعفر
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رحب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالكوادر الإفريقية الشابة في الهيئة، وعبر عن امتنانه وفخره لانتمائه لهذه القارة الواعدة بما تمتلكه من إمكانيات وثروات طبيعية وبشرية هائلة، مشيدًا بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد الشباب الإفريقي الصاعد؛ ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة في بلادهم.
وأكد الفريق مميش على أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي، جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما في ظل امتلاك كافة المقومات اللازمة للنجاح وتوفر إرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، قائلا: "إن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك، فدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله، كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقًا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة لتنمية منطقة القناة".
وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة نحو تعظيم الاستفادة من الموقع الفريد لقناة السويس بتبني مشروع قومي عملاق لتنمية المنطقة المحيطة بها، وتحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، يتوسط العالم تخدمه شبكة متكاملة من مشروعات البنية التحتية، أهمها الأنفاق العملاقة التي تربط بين قارتي افريقيا وآسيا.
كان الفريق مهاب مميش، استقبل اليوم السبت، وفدًا شبابيًا من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب. يضم الوفد 120 شابًا من 29 دولة إفريقية من بينها مصر، ورأس الوفد الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية.
حضر الزيارة بمقر مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية، عدد من قيادات هيئة قناة السويس وقيادات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة والمشروعات التنموية العملاقة بمنطقة القناة.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد دورات تدريبية لتأهيل الشباب الإفريقي والكوادر الشابة على القيادة، وذلك ضمن الجهود المصرية الدءوبة للارتقاء بعلاقات التعاون المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.
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