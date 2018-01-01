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مصر

"التعليم" تعلن حصيلة تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم

السبت 27/يوليه/2019 - 05:46 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 إلى 91142 طالبًا وطالبة، تقدموا بتظلم من نتيجة الامتحانات حتى الآن.

وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرًا إلى أنه بلغت إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الأول 268988 كراسة امتحان.

كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة اللغة العربية 49855 تظلمًا، كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة التاريخ 5238 تظلمًا، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الفيزياء 40055 تظلمًا، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الكيمياء 33694 تظلمًا، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الأحياء 31563، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الرياضيات البحتة 15198.

وكانت الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي 16 يوليو 2019 وتستمر لمدة "ثلاثون يومًا".
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