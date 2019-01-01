تريبير: سيميوني أفضل مدرب لتعليم الدفاع

قال كيران تريبير، المنضم حديثا لأتلتيكو مدريد، إنه يتأقلم مع أجواء فريقه الإسباني الجديد، بشكل أسرع من المتوقع بفضل زملائه، كما كال المديح لأسلوب مدربه دييجو سيميوني.



وأكمل لاعب منتخب إنجلترا انتقالا مفاجئا إلى إسبانيا، هذا الشهر، ودخل التشكيلة الأساسية للمرة الثانية مع أتلتيكو، خلال الفوز 7-3 على ريال مدريد، في مباراة ودية بالولايات المتحدة أمس الجمعة.



وقال تريبير عقب المباراة إنه بدأ تعلم اللغة الإسبانية، وتابع "لقد تأقلمت بشكل أفضل من المتوقع بكل أمانة، تعامل اللاعبين معي بشكل رائع، وكل أفراد الجهاز الفني رحبوا بوجودي".



وأضاف "يتعلق الأمر الآن بتعلم اللغة، وأمنح هذا الأمر أولوية حتى أشارك مع اللاعبين، وأفعل كل شيء معهم، وأتعرف على الثقافة".



وتابع: "هناك الكثير من الوجوه الجديدة، لكن اللاعبين جعلوا المهمة سهلة بالنسبة لي، عن طريق إشراكي معهم في كل شيء".



وأشاد تريبير أيضا بالمدرب سيميوني، حيث يثق أن بوسعه أن يساعده على تطوير مستواه، في بعض الجوانب.



وقال الظهير الأيمن لإنجلترا "في المران المستوى لا يصدق، أنا سعيد بأن أكون جزءا من هذا الفريق صاحب المستوى الرفيع، وبمدرب بطراز رفيع".



وأضاف "عندما يتعلم المرء الجانب الدفاعي، فلا يوجد أفضل منه (سيميوني) كمدرب للعمل تحت قيادته، وهذا الجانب أحتاج إلى تطويره".