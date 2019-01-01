السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

البحرية الليبية: إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي شرق طرابلس

السبت 27/يوليه/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر على بعد نحو 27 ميلًا شمال القره بوللي، شرق طرابلس، حسبما نقلت بوابة الوسط الليبية.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن عملية الإنقاذ جرت، أمس الجمعة، وأن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كلهم رجال كانوا على متن قارب مطاطي".
وأشار المكتب إلى أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق "أوباري"، فور ورود بلاغ بالخصوص للقوات البحرية.
وأكد المكتب أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل، وذلك لتعذر عملية إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية لأسباب إدارية بحتة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

منذ يوم

مفاجأة خالد جلال لـ"الأهلى" فى مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

منح طالب ثانوية عامة 4 درجات بعد 4 سنوات من تخرجه

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

ستوديو

المخرج مروان حامد: مشاهد العزل كانت الأصعب في "الفيل الأزرق 2"

«Puma» و«Adidas».. شركتين تأسسا بسبب مشاكل زوجية

محمد رمضان وسعد لمجرد يحققان 44 مليون مشاهدة بـ"إنساي"

اختتام فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية بحفل لتامر عاشور

ads

رياضة

تريزيجيه يشارك في ودية فريقه الجديد استون فيلا أمام تشارلتون أثلتيك

بيرنال يقترب من لقب طواف فرنسا للدراجات

10 معلومات عن حكم مباراة الزمالك والأهلي

آرسنال يباغت دورتموند في صفقة برشلونة

الرئيس نيوز

إحالة مدير مكتب وزير التموين السابق إلى "الجنايات"

الصحة: عيادات البعثة الطبية استقبلت 4697 حاجاً مصرياً بمكة والمدينة

اعترافات "بوتفليقة": من وضعت فيهم ثقتي "خدعوني"

"زايد": تطبيق "التأمين الصحي الشامل" في 5 محافظات يوليو 2020

منوعات

حفل عيد ميلاد جماعي لـ18 دب باندا في الصين

الصحة العالمية تشيد بجهود أمريكا في مكافحة إيبولا

4 نصائح ذهبية لتحضير كوب شاي مثالي

علامة غامضة تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان المعدة

كشكول

103 راسب فى القرآن من أصل 270 طالب بأولى "أصول" أسوان

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة "أصول" بدراسات أسوان

منح أمريكية للدراسة بالبرامج الخاصة لـ 3 كليات بجامعة اسيوط

"المتاهة" يفوز بجائزة أفضل فكرة بمشاريع الإعلام بآداب عين شمس

إسلام سياسي

لماذا منعت تونس وجدي غنيم من دخول أراضيها؟

طالبان تعلن مقتل وإصابة 3 جنود في استهداف شاحنة للجيش الأفغاني

التفاصيل الكاملة لفضيحة اختلاسات قيادات الإخوان

تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالإرهاب في البحرين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لـ"نسمة عبد العزيز" بمكتبة الإسكندرية

"النفيخة" و"تكسير شرقى" على روماني الإسكندرية غدًا

غدًا.. تدشين "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب والوثائق

"النفيخة" و"تكسير شرقى" يشاركان بالمهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

صفحتنا ع الفيس بوك