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حوادث

عاكس "خطيبته".. فقتله بطعنتين

السبت 27/يوليه/2019 - 05:29 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة عاطل وسائق لمحكمة الجنايات لقتلهم شابأ "عاكس خطيبة" أحد المتهمين.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم "8394" والمقيدة رقم 722 لسنة 2019 أن المتهمين هم "علاء. ح " 29 عامًا "عاطل"، و"محي. ر" 28 عامًا سائق، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكابهم جريمة قتل المجني عليه "عيد. م " بعد مشاجرة نشبت بينهم، لقيام المجنى عليه بمعاكسة خطيبة المتهم الثاني.

وقال المتهم الأول: إن خطيبته "س. ح " 23 عامًا تشتكي له دائمًا من قيام المجني عليه بمعاكستها في الشارع للضغط عليها للخروج معه، وتمكن من الحصول علي رقم هاتفها واتصل بها عدة مرات، مضيفًا "ذهبت له في منزله" واشتكيت لوالده وشقيقه الأكبر من هذه التصرفات ووعدوني بأنهم سيتحدثوا معه ليكف عن هذه التصرفات.
وأضاف المتهم: يوم الواقعة كنت بمنزل المتهم الثاني، واتصلت بي خطيبتي هاتفيًا من رقم غريب وهي تبكي وتطلب مني الحضور لها، وعلمت منها بأن المجني عليه خطف حقيبتها وبها كل أغراضها وهاتفها المحمول، ورفض إرجاع الحقيبة لها مقابل أن تجلس وتتحدث معه.
ويقول المتهم "وصلتها للبيت ودورت عليه، لقيته بيقلب في شنطتها، مقدرتش أمسك نفسي وقعدت أضربه، بمساعدة صاحبي طعناه بمطوة، لحد ما مات".
وأنكر المتهم الثاني اشتراكه في قتل المجني عليه، مبررًا عدم وجود أي خلافات بينهما وأكد أن المتهم الأول تلقي اتصالًا هاتفيًا من خطيبته تستنجد به وهو ببيته فكان من الواجب الذهاب معه للاطمئنان عليها.
وقال الضابط المسئول عن التحريات بقسم شرطة بدر بأنه تلقي بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وفور وصوله وجد المجني عليه ملقى على الأرض، وبه طعنتان في البطن وعدة إصابات والدماء تغرق المكان.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا بوقوع مشاجرة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين وبحوزتهم أداة الجريمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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