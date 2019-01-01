بني ياس يعلن تجديد تعاقده مع خالد العطاس عامين

أعلن نادي بني ياس الإماراتي لكرة القدم تجديد تعاقده مع اللاعب خالد العطاس لمدة عامين مقبلين.



وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه يتمنى للاعب الموجود حاليًا في معسكر الفريق بإسبانيا، كل التوفيق في مشواره وتمثيل المنتخب الإماراتي الأول في المستقبل.



يذكر أن خالد لعب مع المنتخب الأوليمبي الإماراتي، وكان دائم الوجود في منتخبات الإمارات للأعمار السنية المختلفة.