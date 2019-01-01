نية في الزمالك لإشراك «الحاوي» بدلا من محمد إبراهيم أمام الأهلي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدفع بأيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي المقرر لها مساء غد الأحد على ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري.





يأتي تفكير الجهاز الفني في الدفع بحفني على حساب محمد إبراهيم لاعب الوسط المهاجم أو إبراهيم حسن الجناح الأيمن.





ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب برج العرب استعدادًا للقاء، وسيحسم الجهاز الفني القرار النهائي بشأن مشاركة حفني في المباراة وفقًا للتدريب الأخير.



