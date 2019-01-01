حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات إزالة موسعة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية "الإدارات الزراعية وجهاز حمايه الأراضي - أملاك الدولة - القوات المسلحة - الشرطة - الآثار - الصرف المغطي".



وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٧ حالات بمساحة ٤١٤٠م، عبارة عن تعدى بالزراعة وتشوينات مخلفات زراعية على أملاك الدولة "الصرف المغطى" بمصرف الصفرا بناحية صفط العنب بمركز ومدينة كوم حمادة، وإزالة ١٣ حالة تعد علي مساحة ٢٠٤٢م، وتمت الإزالة بقرية كوم القناطر بمركز ومدينة أبو حمص وتسليم المواقع للمختصين.



كما تم فك شدة خشبية للشروع فى صب سقف دور أرضى علي مساحة ١٤٥م٢ بقرية عبدالسلام عارف بمركز ومدينة بدر لمخالفته وعدم الحصول على ترخيص، وتم فك الشدة الخشبية بالكامل، وإزالة عدد ٩ حالات تعد على مساحة ٨٠٠ متر٢ تابعة لولاية الأوقاف والري وأملاك الدولة بمركز ومدينة الرحمانية.



كما تمكنت الحملة من تنفيذ ٤ حالات إزالة على مساحات ١٠٧٠ بمركز ومدينه أبو المطامير، عبارة عن ٣ حالات آثار وواحدة إصلاح زراعي، و إزالة ٣ حالات تعد علي أملاك الدولة على مساحة "٥٤٠"م٢، عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمركز ومدينة الدلنجات.