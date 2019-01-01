العربي الكويتي يغادر إلي إسبانيا غدًاً لإقامة معسكر الإعداد

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الكويتي للمغادرة، غدًا الأحد، إلى مدينة اليكانتي الإسبانية، لخوض معسكر تدريبي خارجي استعدادًا للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يستمر معسكر الأخضر لمدة أسبوعين، قبل العودة مرة أخري إلى الكويت لاستكمال التدريبات.



ويرأس وفد الأخضر الذي يضم 26 لاعبًا عضو مجلس الإدارة، إسماعيل حبيب، ومن المقرر أن يخوض العربي 5 مباريات ودية في المعسكر الخارجي.



حيث سيواجه ليفانتي في 31 يوليو الجاري، وشباب الأهلي الإماراتي، في 3 أغسطس المقبل، واليكانتي الإسباني في السادس من الشهر ذاته، على أن يختتم ودياته بعد ذلك بـ4 أيام أمام ريال مايوركا.