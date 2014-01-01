رئيس وزراء المجر يؤكد فضائل "الديمقراطية غير الليبرالية"

انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، موقف الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده وجدد نداءه من أجل مفهوم "الديمقراطية غير الليبرالية".



وقال أوربان خلال كلمة أمام الأكاديمية الصيفية السياسية في بلدة بيل توسناد الرومانية: "نعم للديمقراطية، لا لليبرالية".



وفي البداية استعرض رئيس الوزراء القومي اليميني مفهوم "الديمقراطية غير الليبرالية" بوصفه هدفه السياسي في 2014 في نفس الفعالية في بيل توسناد وهي بلدة تسكنها الكثير من العرقية المجرية.



وقال إن المهمة الآن هي إضفاء "معنى إيجابي" على هذا المصطلح.

وأضاف أنه ليس صحيحا أن الديمقراطية، حسب التعريف، تستلزم أو تتطلب اتجاها ليبراليًا. وقال إن الليبرالية تؤكد على الفردية، ولكنها لا تطالب بأي محاسبة أخلاقية منه أو منها وتتجاهل فضائل الفردية من أجل المصلحة العامة.



وقال أوربان إن "الديمقراطية المسيحية" التي يؤسسها في المجر تركز على الترويج لخدمة المجتمع.



وخلال كلمته، انتقد أوربان أيضا "الكراهية" التي وجدها من الرؤساء السابقين للمفوضية الأوروبية.



وأطلق البرلمان الأوروبي إجراء لسيادة القانون ضد المجر وأطلقت المفوضية عددًا من إجراءات الخاصة بالمخالفات.



وأشاد أوربان برئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين، مشيرًا إليها كأم (الأطفال) السبعة بدون أن يذكر اسمها.