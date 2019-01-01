بني ياس يعلن تجديد تعاقده مع خالد العطاس عامين

أعلن نادي بني ياس الإماراتي لكرة القدم تجديد تعاقده مع اللاعب خالد العطاس لمدة عامين مقبلين.



وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" أنه يتمنى للاعب، المتواجد حاليا في معسكر الفريق بإسبانيا، كل التوفيق في مشواره وتمثيل المنتخب الإماراتي الأول في المستقبل.



يذكر أن خالد لعب مع المنتخب الأوليمبي الإماراتي وكان دائم التواجد في منتخبات الإمارات للأعمار السنية المختلفة.