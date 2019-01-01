السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

تدشين "الفيري" أول خدمة للنقل البحري بين دبي والشارقة

السبت 27/يوليه/2019 - 05:22 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، خدمة النقل البحري عبر "الفيري" بين إماراتي دبي والشارقة.

وقامت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بهذه الخطوة بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتعد هذه أول خدمة للنقل البحري بين دبي والإمارات الأخرى، وذلك بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتطوير منظومة النقل البحري، وتفعيل خدماتها بما يضمن تسهيل تنقّل السكان بين الإماراتيين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للخط الجديد بنحو 1.3 مليون راكب سنويًا، ويمكن زيادتها حسب الحاجة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير: يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التعاون بين إمارتي دبي والشارقة عبر زيادة خيارات التنقل بينهما، وتخفيف الضغط المروري على محاور الطرق، واستخدام المواصلات البحرية السريعة والآمنة في ظل وجود امتداد جغرافي شاطئي.

وأوضح الطاير أن عدد رحلات "الفيري" بين محطة الغبيبة للنقل البحري في دبي ومحطة مربى الشارقة للأحياء المائية، تصل إلى 42 رحلة يوميًا بمعدل 21 رحلة في كل اتجاه، وسيجري توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين مع خدمة حافلات داخلية في محطة مربى الشارقة.

وتتميز قوارب "الفيري" بأعلى معايير السلامة من حيث خبرات الطاقم البحري المُشغّل، وأدوات السلامة والإنقاذ ومكافحة الحريق، ومنع التلوث البحري، والفيري مُجهز بـ 5 طوّافات نجاة "Liferafts "، سعتها 125 شخصًا، و110 سترات نجاة، و6 أطواق نجاة، فضلًا عن غرفة قيادة مجهزة بأدوات الملاحة، مثل: الرادار البحري، وجهاز قياس الأعماق، والخرائط الإلكترونية، وأجهزة تتبع وفق متطلبات المعاهد الدولية.

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تونس تودع الرئيس.. جنازة وطنية للباجى قايد السبسى بحضور زعماء العالم

منذ حوالي 22 ساعة

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

منذ حوالي 18 ساعة

رفع 12 فئة جديدة من البطاقات التموينية

منذ يوم

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

ستوديو

المخرج مروان حامد: مشاهد العزل كانت الأصعب في "الفيل الأزرق 2"

«Puma» و«Adidas».. شركتين تأسسا بسبب مشاكل زوجية

محمد رمضان وسعد لمجرد يحققان 44 مليون مشاهدة بـ"إنساي"

اختتام فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية بحفل لتامر عاشور

ads

رياضة

بيرنال يقترب من لقب طواف فرنسا للدراجات

ريال مدريد يعير خيسوس فاييخو لنادي وولفر هامبتون لمدة عام

هاميلتون يحصد مركز الانطلاق الأول لسباق ألمانيا لفورمولا1-

إنتر ميلان يهزم باريس سان جيرمان 6 / 5 بركلات الترجيح في مباراة ودية

الرئيس نيوز

إحالة مدير مكتب وزير التموين السابق إلى "الجنايات"

الصحة: عيادات البعثة الطبية استقبلت 4697 حاجاً مصرياً بمكة والمدينة

اعترافات "بوتفليقة": من وضعت فيهم ثقتي "خدعوني"

"زايد": تطبيق "التأمين الصحي الشامل" في 5 محافظات يوليو 2020

منوعات

حفل عيد ميلاد جماعي لـ18 دب باندا في الصين

الصحة العالمية تشيد بجهود أمريكا في مكافحة إيبولا

4 نصائح ذهبية لتحضير كوب شاي مثالي

علامة غامضة تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان المعدة

كشكول

103 راسب فى القرآن من أصل 270 طالب بأولى "أصول" أسوان

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة "أصول" بدراسات أسوان

منح أمريكية للدراسة بالبرامج الخاصة لـ 3 كليات بجامعة اسيوط

"المتاهة" يفوز بجائزة أفضل فكرة بمشاريع الإعلام بآداب عين شمس

إسلام سياسي

لماذا منعت تونس وجدي غنيم من دخول أراضيها؟

طالبان تعلن مقتل وإصابة 3 جنود في استهداف شاحنة للجيش الأفغاني

التفاصيل الكاملة لفضيحة اختلاسات قيادات الإخوان

تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالإرهاب في البحرين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لـ"نسمة عبد العزيز" بمكتبة الإسكندرية

"النفيخة" و"تكسير شرقى" على روماني الإسكندرية غدًا

غدًا.. تدشين "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب والوثائق

"النفيخة" و"تكسير شرقى" يشاركان بالمهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

صفحتنا ع الفيس بوك