دير القديس الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم يستقبل الزوار الأقباط في عيده

أعلن دير القديس الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم اليوم عن استقبال الزوار الأقباط بالدير، وذلك احتفالًا بعيد استشهاد القديس.

كما نظم الدير مساء أمس الجمعة صلوات العشية في تذكار عيد استشهاد القديس الأمير تادرس الشطبي، واقتصرت الصلوات على راهبات الدير فقط، كما أقيمت صباح اليوم صلوات القداس الإلهي احتفالًا بالمناسبة ذاتها.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بذكرى استشهاد أحد أبطال وفرسان الكنيسة الأرثوذكسية، وهو القديس الأمير تادرس الشُطبي.



«القديس تادرس الشُطبي»، كان والده يسمى يوحنا من بلدة شُطب، و"شُطب" قرية ما زالت بنفس اسمها بجوار مدينة أسيوط، ويعد الأمير تادرس من أشهر شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.