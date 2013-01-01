السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

8 قتلى وعشرات الجرحى في زلازل ضربت الفلبين

السبت 27/يوليه/2019 - 05:20 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 60 آخرون بجروح، في سلسلة زلازل ضربت جزرا في أقصى شمال الفلبين، في ساعة مبكرة، اليوم السبت.

وضربت الزلازل منطقة "باتانيس"، وهي عبارة عن مجموعة جزر صغيرة ذات كثافة سكانية منخفضة، إلى الشمال من "لوزون" أكبر جزر الأرخبيل، وأدت تلك الزلازل إلى انهيار مبان وتصدع طرق.

وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن أكبر زلزالين ضربا المنطقة بلغت قوتهما 5.4 و5.9 درجة بمقياس ريختر بفارق ساعات، وتلتهما ثلاث هزات ارتدادية على الأقل، ما أثار الذعر لدى الأهالي، فيما بدأت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أي ناجين محاصرين داخل المباني المتصدعة.

وتجتاح "باتانيس" كل عام أعاصير استوائية وعواصف شديدة، حيث صرح رئيس البلدية، راؤول دي ساغون، بأنه "كثيرا ما تتعرض المنطقة لأعاصير"، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهة زلازل كهذه.

وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرّض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، والذي يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

ووقع آخر الزلازل الدموية في الفلبين في أبريل 2019، حيث أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة منطقة بشمال العاصمة مانيلا.

وفي العام 2013، أدى زلزال بقوة 7.1 درجة إلى مقتل أكثر من 220 شخصا، وتدمير كنائس تاريخية في جزر وسط الأرخبيل، علما بأن الزلزال الأكثر دموية في البلاد وقع عام 1976، وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.

ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

منذ ساعة و 26 دقيقة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 36 درجة

منذ حوالي 6 ساعات

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع "مدبولى" و"الجزار"

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

ستوديو

المخرج مروان حامد: مشاهد العزل كانت الأصعب في "الفيل الأزرق 2"

«Puma» و«Adidas».. شركتين تأسسا بسبب مشاكل زوجية

محمد رمضان وسعد لمجرد يحققان 44 مليون مشاهدة بـ"إنساي"

اختتام فعاليات مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية بحفل لتامر عاشور

ads

رياضة

بيرنال يقترب من لقب طواف فرنسا للدراجات

ريال مدريد يعير خيسوس فاييخو لنادي وولفر هامبتون لمدة عام

هاميلتون يحصد مركز الانطلاق الأول لسباق ألمانيا لفورمولا1-

إنتر ميلان يهزم باريس سان جيرمان 6 / 5 بركلات الترجيح في مباراة ودية

الرئيس نيوز

إحالة مدير مكتب وزير التموين السابق إلى "الجنايات"

الصحة: عيادات البعثة الطبية استقبلت 4697 حاجاً مصرياً بمكة والمدينة

اعترافات "بوتفليقة": من وضعت فيهم ثقتي "خدعوني"

"زايد": تطبيق "التأمين الصحي الشامل" في 5 محافظات يوليو 2020

منوعات

حفل عيد ميلاد جماعي لـ18 دب باندا في الصين

الصحة العالمية تشيد بجهود أمريكا في مكافحة إيبولا

4 نصائح ذهبية لتحضير كوب شاي مثالي

علامة غامضة تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان المعدة

كشكول

103 راسب فى القرآن من أصل 270 طالب بأولى "أصول" أسوان

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة "أصول" بدراسات أسوان

منح أمريكية للدراسة بالبرامج الخاصة لـ 3 كليات بجامعة اسيوط

"المتاهة" يفوز بجائزة أفضل فكرة بمشاريع الإعلام بآداب عين شمس

إسلام سياسي

لماذا منعت تونس وجدي غنيم من دخول أراضيها؟

طالبان تعلن مقتل وإصابة 3 جنود في استهداف شاحنة للجيش الأفغاني

التفاصيل الكاملة لفضيحة اختلاسات قيادات الإخوان

تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالإرهاب في البحرين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لـ"نسمة عبد العزيز" بمكتبة الإسكندرية

"النفيخة" و"تكسير شرقى" على روماني الإسكندرية غدًا

غدًا.. تدشين "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب والوثائق

"النفيخة" و"تكسير شرقى" يشاركان بالمهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

صفحتنا ع الفيس بوك