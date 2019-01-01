"هواوي" تطرح أحدث هواتفها في روسيا
السبت 27/يوليه/2019 - 05:20 م
أعلنت شركة "هواوي" عن بدء مبيعات هاتفها المتطور Honor 20 Pro في روسيا وبعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.
ومن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (23401080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".
- معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى.
- معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.
- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
- Wi-Fi 802، وBluetooth 5.0.
- منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
- أنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع.
- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
- بوصلة وحساسات لاستشعار شدة الإضاءة.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154748.44) ملم.
- الوزن: 182 غ
ومن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:
-شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (23401080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".
- معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى.
- معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.
- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
- Wi-Fi 802، وBluetooth 5.0.
- منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.
- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
- أنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع.
- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
- بوصلة وحساسات لاستشعار شدة الإضاءة.
- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154748.44) ملم.
- الوزن: 182 غ