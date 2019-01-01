"هواوي" تطرح أحدث هواتفها في روسيا

أعلنت شركة "هواوي" عن بدء مبيعات هاتفها المتطور Honor 20 Pro في روسيا وبعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.



ومن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:



-شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (23401080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9".



- معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى.



- معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.



- ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.



- ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.



- Wi-Fi 802، وBluetooth 5.0.



- منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.



- منفذان لبطاقات الاتصال.



- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.



- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.



- أنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع.



- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.



- بوصلة وحساسات لاستشعار شدة الإضاءة.



- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.



- هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154748.44) ملم.



- الوزن: 182 غ