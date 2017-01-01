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عالم

الإعدام لهولنديين أدينا بجريمة قتل في المغرب

السبت 27/يوليه/2019 - 05:16 م
جريدة الدستور
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قضت محكمة مغربية ليلة الجمعة بإعدام مواطنين هولنديين أدينا بالقتل العمد، على خلفية إطلاق نار أودى بشاب وأسفر عن إصابة شخصين العام 2017 في مدينة مراكش، بحسب ما أفاد دفاع الطرف المدني السبت.
وقال المحامي عبداللطيف احتيتش لوكالة فرانس برس إن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش "جنوب" قضت بإعدام المتهمين الهولنديين، وإدانة 15 شخصًا آخر على صلة بالجريمة بأحكام بالسجن تراوحت بين 20 عامًا وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
ويصدر القضاء المغربي أحكامًا بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليًا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
ويمثل احتيتش عائلة طالب في كلية الطب، "26 سنة"، قتل عن طريق الخطأ عندما أطلق الهولنديان النار على رواد مقهى في حي راق وسط العاصمة السياحية للمغرب، في تشرين الثانينوفمبر 2017.
وكان المتهمان اللذان اعتقلا إثر الحادث يستهدفان مالك المقهى الذي أدين بدوره بتهم، منها الاتجار بالمخدرات بحسب احتيتش.
وأوضحت السلطات المغربية حينها أن الأمر يتعلق "بتصفية حسابات شخصية" مرتبطة "بشبكة إجرامية ذات امتدادات في بعض البلدان الأوروبية".
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