وزير أفغاني: مفاوضات مباشرة بين كابول وطالبان خلال أسبوعين

أعلن وزير أفغاني، السبت، أن مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد تعقد خلال الأسبوعين المقبلين، ما يشكل خطوة كبيرة على طريق الجهود لإرساء السلام.

وقال وزير الدولة لشئون السلام، عبدالسلام رحيمي: "نستعد لمفاوضات مباشرة، ستتمثل الحكومة بوفد من 15 شخصا"، مضيفا: "نعمل مع جميع الأطراف، ونأمل أن يعقد الاجتماع الأول في دولة أوروبية خلال الأسبوعين المقبلين".