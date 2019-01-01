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أوتو

هاميلتون ينطلق من المقدمة في الجائزة الكبرى رقم 200 لمرسيدس

السبت 27/يوليه/2019 - 05:15 م
جريدة الدستور
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وضع لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريقه مرسيدس في مركز أول المنطلقين في السباق رقم 200 للفريق الألماني بعدما أنهت مشكلة في المحرك آمال ثنائي فيراري في التجارب التأهيلية لجائزة ألمانيا الكبرى اليوم السبت.

وسيتقاسم ماكس فرستابن سائق رد بول الصف الأول مع بطل العالم خمس مرات فيما جاء فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في المركز الثالث.
ولم يشارك سيباستيان فيتل سائق فيراري في التجارب التأهيلية بسبب مشكلة في المحرك وسينطلق من المركز الأخير فيما غاب زميله شارل لوكلير عن الفترة الأخيرة من التجارب وسينطلق من المركز العاشر.
ومدد هاميلتون سجله القياسي بالانطلاق من المقدمة للمرة 87 في مسيرته.
وأبلغ توتو فولف رئيس مرسيدس، الذي يحتفل فريقه بمرور 125 عاما على مشاركته في رياضة المحركات، السائق البريطاني عبر دائرة الاتصال "لويس هذا توتو، أنت لا تتوقف عن إبهاري".
ويتصدر هاميلتون، الفائز في سبعة من عشرة سباقات هذا الموسم حتى الآن، البطولة بفارق 39 نقطة عن بوتاس.
وقال هاميلتون "لا أعلم كيف فعلناها ولا أعلم ماذا حدث لثنائي فيراري.
"هذا سباق مهم لنا فهو سباق بلادنا الثاني ونحتفل بمرور 125 عاما في رياضة المحركات. لذا من الرائع أن نحتفل بهذه الطريقة".
وكان لوكلير الأسرع في التجارب الحرة أمس الجمعة واليوم السبت وبدا في طريقه لمركز أول المنطلقين وسط معاناة مرسيدس في الفترة الأولى من التجارب التأهيلية قبل أن تنهار أحلام الفريق الإيطالي.
وقال السائق القادم من موناكو "هذا يوم صعب للفريق وأتمنى أن تكون الأمور إيجابية في الغد.
"شعرت بحالة رائعة في السيارة. السيارة كانت رائعة اليوم وطيلة نهاية الأسبوع لذا من المؤلم أن تنتهي الأمور بهذا الشكل".
وتأهل بيير جاسلي سائق رد بول في المركز الرابع أمام كيمي رايكونن ورومان جروجان سائقي ألفا روميو وهاس على الترتيب.
وجاء كارلوس ساينز سائق مكلارين سابعا وسينطلق سيرجيو بيريز سائق ريسنج بوينت من المركز الثامن.
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