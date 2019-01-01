خافي سانشيز ينضم إلى بلد الوليد على سبيل الإعارة من ريال مدريد

انتقل المدافع الإسباني خافي شانشيز إلى نادي ريال بلد الوليد قادما على سبيل الإعارة لمدة عام واحد من ريال مدريد.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم السبت أن سانشيز (23 عاما) تدرج في أكاديميات ناشئي الريال حتى لعب للفريق الأول في مباراة واحدة بالليجا وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في كأس ملك إسبانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن بلد الوليد سيقدم مدافعه الشاب الجديد رسميا يوم الثلاثاء المقبل بملعب "خوسيه ثوريا".