استعدادً لأوليمبياد طوكيو 2020.. السيسي يوجه باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم، وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا على ضرورة التعامل مع جميع مكونات المنظومة الرياضية، بما في ذلك النواحي البدنية والنفسية والغذائية والصحية إلى جانب التدريبية والفنية، وذلك بالنظر لكون الرياضة تمثل منظومة متكاملة تشمل العديد من العناصر المتداخلة.

كما أكد الرئيس أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يهدف إلى اكتشاف وانتقاء المواهب وصقلها وإعدادها لأعلى المستويات الرياضية العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطورات مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلي تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الشباب والرياضة عرض - خلال الاجتماع -، تقريرًا عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.

كما استعرض وزير الشباب والرياضة، أصداء النجاح الكبير في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، الذي أظهر قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها المتعددة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في وقت قياسي؛ الأمر الذي كان محل تقدير إقليمي وعالمي واسع، مشيرًا إلى بلوغ نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة لما يزيد على مليار ونصف مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم.

كما استعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أعلى درجات الاهتمام لمراكز الشباب وتطويرها وتزويدها بمراكز خدمية وترفيهية متكاملة.

وعرض وزير الشباب والرياضة - كذلك - جهود الوزارة في تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، وتنفيذ منظومة الربط الالكتروني، وبرنامج المشاركة الرقمية للشباب، الذي يهدف لتوعية الشباب بالعالم الرقمي وتعزيز قدراتهم على المشاركة المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات

