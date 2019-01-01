الصحة: استمرار فحص المواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أعلن المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، عن استمرار فحص المواطنين يوميًا ضمن مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأكد صلاح في تصريح خاص لـ الدستور، أن غرفة عمليات 100 مليون صحة، مازالت منعقدة يوميًا على مدار الساعة، لمتابعة فحص المواطنين فى كافة نقاط المسح، مؤكدًا أن الوحدات تقوم بمسح المواطنين والوافدين من الأجانب المتواجدين على أرض مصر، لتحويل الحالات المصابة إلى مراكز العلاج، لإجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة فى فحص المواطنين في جميع نقاط المسح المنتشرة بجميع المحافظات، والبالغ عددها 309 نقط مسح، حتى آخر ديسمبر.

