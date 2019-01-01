تأجيل محاكمة حمادة السيد وآخرين في "ولاية سيناء"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، السبت، تأجيل محاكمة 44 متهمًا، بينهم حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في اتهامهم بقضية "ولاية سيناء" إلى جلسة 17 أغسطس المقبل.



وأكدت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا القيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.



وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد، مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعًا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.