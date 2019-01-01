"بن زايد" يستقبل عاهل الأردن في الإمارات

استقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، اليوم السبت، عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتأتي زيارة الملك عبدالله الثاني، إلى الإمارات، بعد أيام من إعلان الأردن، عودة العلاقات الثنائية مع قطر وتعيين سفيرًا أردنيًا جديدًا لدى الإمارة الخليجية.



وتواصل الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع الدوحة منذ الخامس من يونيو 2017، وذلك بسبب تعاونها مع إيران ودعمها للإرهاب وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وعقب إعلان دول الرباعي العربي قطع العلاقات مع قطر، خفضت الأردن مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة، إلى أن أعلنت مؤخرًا، تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر، والموافقة على السفير القطري المرشح للأردن سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.