مقاتلات التحالف تدمر آليات قتالية ومنصة صواريخ للميليشيا غربي اليمن

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، آليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.



وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية- أن مقاتلات التحالف العربي شنت ثلاث غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في مديرية عبس شمالي المحافظة، وأسفرت الغارات عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ "كاتيوشا" في منطقة البِداح بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية.



كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات حوثية، في قرية المغاربة الواقعة غرب منطقة بني حسن في المديرية ذاتها، كما دمرت مقاتلات التحالف عيارات متوسطة تابعة للميليشيا الحوثية في قرية بني أحمد، فيما استهدفت بغارة أخرى عربة تابعة للميليشيا كانت تقل تعزيزات قتالية.