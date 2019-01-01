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عالم

شرطة لندن توقف متظاهرًا صعد إلى سطح مبنى سفارة البحرين

السبت 27/يوليه/2019 - 04:31 م
جريدة الدستور
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دخلت الشرطة البريطانية سفارة البحرين في لندن، في وقت متأخر أمس الجمعة، وأوقفت متظاهرًا قال إنه تعرض للضرب على يد موظفي السفارة بعدما صعد إلى سطح مبنى السفارة.

وأظهر شريط مصور، نشر على موقع "تويتر"، المتظاهر الذي عرّف عنه ناشطون آخرون بأنه موسى عبد علي، وهو يتسلق حتى سطح السفارة قبل أن يتوارى.

وكتب "عبد علي"، على حسابه على "تويتر"، أن خطوته جاءت احتجاجًا على إعدام شيعيين في البحرين هما علي العرب وأحمد ملالي بتهمة "الإرهاب".

وقالت الشرطة، في بيان السبت: "استدعيت الشرطة إلى سفارة مملكة البحرين عند الساعة 22.47 (21.47 ت غ)، الجمعة 26 يوليو، بعد الإبلاغ عن وجود رجل على سطح المبنى".

وتابع البيان: "بعد سماع ضوضاء على السطح، دخلت عناصر الشرطة المبنى واعتقلت الرجل"، مؤكدًا أن الرجل اعتقل للتعدي على الممتلكات، وهو حاليًا محتجز لدى الشرطة.

وقالت الشرطة إن عناصرها تبعوا عناصر الإطفاء إلى المبنى الموجود في غرب لندن.

وقال ناشطون إن عناصر الأجهزة الأمنية كسروا باب السفارة، لكن إدارة الإطفاء في لندن لم تؤكد حصول ذلك.

وأظهر الشريط المصور الشرطة وهي تطلب من طاقم السفارة "الابتعاد" عن المتظاهر حين كان على السطح.

وأكدت مجموعة "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" المعارضة أن "موظفين من السفارة سحبوا المتظاهر من على حافة السطح.. وقام اثنان من موظفي السفارة بضربه".

وقال مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي: "قال (عبد علي) إنه تعرض لإصابات ونزف إثر ضربه".

وأعلنت الشرطة أن "عبد علي"، الذي سمع وهو يردد "أوقفوا القتل في البحرين" خلال توقيفه، سيتلقى فحصًا طبيًا.
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