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رياضة

إنييستا: غير نادم على الرحيل عن برشلونة

السبت 27/يوليه/2019 - 04:30 م
جريدة الدستور
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أكد الإسباني أندريس إنييستا قائد ولاعب خط وسط فيسيل كوبي الياباني، أنه غير نادم على الرحيل عن فريقه السابق برشلونة، والانتقال إلى أحد أندية قارة آسيا.

وتألق إنييستا صاحب الـ35 عامًا في أول مواجهة أمام فريقه السابق برشلونة الذي لعب بين صفوفه طوال مسيرته قبل الانتقال للنادي الياباني.

حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا وديًا بهدفين دون رد على حساب فيسيل كوبي، في مباراة جمعت بينهما بمدينة "كوبي" غربي اليابان، أمام 26 ألف متفرج.

وقال إنييستا في تصريحات عقب اللقاء: "لا أشعر بأي ندم على ترك برشلونة، كنت سأحب المجيء إلى هنا مع برشلونة للعب ضد فيسيل، لكن لحظتي هناك قد انتهت وأنا أستمتع بطريقة أخرى الآن وهي دائما مثيرة للغاية".

وتابع: "لقد كان أمرا غربيا أن ألعب أمام برشلونة ومواجهة زملائي السابقين، ولكني استمتعت بالأمر بشكل عام، وأعتقد أننا لم نكن في حالة سيئة فلقد كان يوما خاصا وأنا سعيد للغاية".

وأوضح: "كان الأمر غريبا وخاصا بمجرد بدء اللقاء، فأنت تقلق بشأن اللعب وإعطاء صورة جيدة أمام المتابعين".

وأردف: "لقد وصل برشلونة يوم الجمعة فقط، وكنت سعيدا أن أراهم جميعا وتبادل الوقت معهم، وأتمنى لهم موسما رائعا".

وأتم عن قمصان لاعبي برشلونة: "لقد أخدت جميع قمصان اللاعبين تقريبا لزملائي في فيسيل، لقد كنت محظوظا باللعب في برشلونة لسنوات عديدة".

ولعب إنييستا لمدة 16 عاما مع برشلونة من عام عام 2002 حتى عام 2018، وتوج مع النادي الكتالوني بـ33 لقبا مختلفا.
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