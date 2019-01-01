قطع التيار الكهربائي عن 5 قرى بالوادي الجديد.. غدًا

قال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى تابعة للمركز، غدًا الأحد، لإجراء عمليات الصيانة اللازمة.



وأضاف الطماوي- في تصريحات اليوم السبت- أنه سيتم قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا عن قرى: الجزائر، فلسطين، بورسعيد، صنعاء، الكويت، مشيرًا إلى أنه سيتم قطع التيار لإجراء عمليات الصيانة اللازمة للخطوط وللوحة التغذية الرئيسية، وذلك بهدف مواجهة أحمال الصيف وضمان انتظام التيار الكهربائي.



وأوضح أن قطاع الكهرباء بالمحافظة انتهى من صيانة لوحات التغذية الرئيسية بالقرى والمدينة؛ لمواجهة فصل الصيف هذا العام، مضيفًا أنه يتبقي جزء من الخطة يتم استكماله حاليًا.