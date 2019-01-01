انتشال 55 جثة لمهاجرين قبالة ليبيا

انتشل فريق إغاثة تابع لجمعية الهلال الأحمر في ليبيا 55 جثة لمهاجرين غير شرعيين، بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين قرابة سواحل ليبيا.



وقال عبدالمنعم أبو صبيع، العضو في الهلال الأحمر، إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين.



وأضاف أن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، 120 كيلومترًا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصًا معظمهم من منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء.



