استدعاء رئيس قطاع التعليم لسماع أقواله في إلغاء "التابلت"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، تأجيل نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نحلته سما عمرو، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي لجلسة 17 أغسطس؛ لتكليف رئيس قطاع التعليم العام بالمثول أمام المحكمة الجلسة القادمة.



وحضر عدد من المحامين، وطلبوا إثبات تدخلهم الانضمامي مع مقيمي الدعوى، وقدم حميدو جميل، المحامي، وثيقة تبين تمسك الوزارة بموقفها من التابلت، خاصة بصندوق النقد الدولي.



وتقدم الطاعنان بمستندات مهمة للمحكمة منها عدة نماذج امتحانات للصف الأول الثانوي مما يثبت أنه لم يكن هناك امتحان موحد لجميع الطلاب مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.



وأثناء الجلسة سألت هيئة المحكمة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة "هل الصف الأول الثانوي سيطبق عليه الثانوية التراكمية العام القادم في الصف الثاني أم لا؟" وجاءت الإجابة أنه لن تطبق عليهم مما دفع الطاعنين للطلب من المحكمة إثبات هذا الإقرار واستجابت المحكمة لهم مع إلزام وزارة التعليم بتقديم ما يفيد تطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة أبناء المدعين والمتدخلين على الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 20192020 والعام 20202021.