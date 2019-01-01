بيريز يقود برشلونة للفوز على فيسل كوبي في "كأس راكوتين"

قاد الجناح الصاعد كارلس بيريز فريق برشلونة الإسباني للفوز على نظيره فيسل كوبي الياباني بثنائية نظيفة، في مواجهة ودية بكأس راكوتين في الأراضي اليابانية.



وخاض برشلونة المواجهة بتشكيل ضم الفرنسي أنتوان جريزمان المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق، كما قاد الإسباني المخضرم آندريس إنييستا نجم برشلونة السابق فريق فيسل كوبي في المواجهة ذاتها.



سجل بيريز الذي شارك بديلًا هدفي برشلونة في المواجهة، حيث هز شباك الفريق الياباني بالهدف الأول من صناعة مالكوم في الدقيقة 59، وصنع له جيليم خيمي الهدف الثاني في الدقيقة 86.



وأجرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة 11 تبديلًا في المواجهة التحضيرية، وجاء تغيير الفريق بالكامل بين شوطي المباراة، رغبة في إشراك أكبر عدد من لاعبي قائمة الفريق الكتالوني في المواجهة الاستعدادية.