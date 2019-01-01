السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

تريزيجيه يرتدي "25" في ظهوره الأول بقميص أستون فيلا

السبت 27/يوليه/2019 - 04:18 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
انطلقت المواجهة الودية بين فريقي أستون فيلا وتشارلتون أتلتيك الإنجليزيين، ضمن استعدادات أستون فيلا لانطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، منتصف أغسطس المقبل.

وتشهد المواجهة الظهور الأول للجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" المنتقل حديثًا للفريق الإنجليزي، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.

وظهر تريزيجيه مرتديًا القميص "25" في ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد، كما يشارك المصري أحمد المحمدي الظهير الأيمن للفريق ذاته أساسيًا في المواجهة الودية التي تقام في العاصمة الإنجليزية لندن.

وضم تشكيل أستون فيلا لمواجهة تشارلتون وديًا كل من ستير، المحمدي، كونسا، مينجز، تايلور، هوريهان، ماجين، جريليش، الغازي، تريزيجيه وديفيز.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

منذ حوالي 21 ساعة

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

منذ يوم

مفاجأة خالد جلال لـ"الأهلى" فى مباراة القمة

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

حكم ابتدائى بحبس فنانة مغربية 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

ستوديو

انتهاء تصوير فيلم تامر حسني الجديد.. وطرح البرومو الدعائي خلال أيام

سامح حسين: وقوفي على خشبة المسرح القومي حلم وتحقق

ريهام سعيد ترد على اتهام بعض متابعيها بادعاء المرض (فيديو)

فى حوار قديم.. رشدى أباظة: أنا أسوأ ما صنع الخالق

ads

رياضة

إنييستا: غير نادم على الرحيل عن برشلونة

بيريز يقود برشلونة للفوز على فيسل كوبي في "كأس راكوتين"

تريزيجيه يرتدي "25" في ظهوره الأول بقميص أستون فيلا

تقرير إيطالي يتوقع انتقال "خضيرة" إلى إنجلترا

الرئيس نيوز

«البنك الدولى» يشيد بدور صندوق الإسكان الاجتماعى المصرى

جلسة بين القاهرة وموسكو لبحث ترتيبات قمة «روسيا - إفريقيا»

الجيش الليبي يعلن استهداف 6 ضباط أتراك والسيطرة على معسكر "النقلية"

شاهد.. أول صورة لتريزيجيه بقميص أستون فيلا

منوعات

4 نصائح ذهبية لتحضير كوب شاي مثالي

علامة غامضة تشير إلى احتمال الإصابة بسرطان المعدة

من بينها القهوة.. 6 أطعمة تنشط عقلك

استطلاع: ارتفاع عدد الألمان المؤيدين لروسيا

كشكول

انفوجراف.. 4 كليات قمة في المرحلة الثانية للتنسيق

خلال ساعات.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 على "كشكول"

النيل الأهلية تستضيف مسابقة "الفأر الميكرو للروبوتات الذكية"

عبد الرؤف: نسعى لتعزيز البحث العلمي فى "علوم الرياضة" وربطها بالبيئة

إسلام سياسي

لماذا منعت تونس وجدي غنيم من دخول أراضيها؟

طالبان تعلن مقتل وإصابة 3 جنود في استهداف شاحنة للجيش الأفغاني

التفاصيل الكاملة لفضيحة اختلاسات قيادات الإخوان

تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالإرهاب في البحرين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل لـ"نسمة عبد العزيز" بمكتبة الإسكندرية

"النفيخة" و"تكسير شرقى" على روماني الإسكندرية غدًا

غدًا.. تدشين "ذاكرة الكاريكاتير" بدار الكتب والوثائق

"النفيخة" و"تكسير شرقى" يشاركان بالمهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

صفحتنا ع الفيس بوك