تريزيجيه يرتدي "25" في ظهوره الأول بقميص أستون فيلا

انطلقت المواجهة الودية بين فريقي أستون فيلا وتشارلتون أتلتيك الإنجليزيين، ضمن استعدادات أستون فيلا لانطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، منتصف أغسطس المقبل.



وتشهد المواجهة الظهور الأول للجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" المنتقل حديثًا للفريق الإنجليزي، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.



وظهر تريزيجيه مرتديًا القميص "25" في ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد، كما يشارك المصري أحمد المحمدي الظهير الأيمن للفريق ذاته أساسيًا في المواجهة الودية التي تقام في العاصمة الإنجليزية لندن.



وضم تشكيل أستون فيلا لمواجهة تشارلتون وديًا كل من ستير، المحمدي، كونسا، مينجز، تايلور، هوريهان، ماجين، جريليش، الغازي، تريزيجيه وديفيز.