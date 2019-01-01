غدا.. منتخب مصر للتايكوندو يخوض منافسات بطولة الحسن الدولية

تبدأ صباح، غدا، أول منافسات بطولة الحسن الدولية للتايكوندو بالعاصمة الاردنية عمّان، وتختتم فاعلياتها يوم ٢٩ يوليو، ويشارك فيها منتخب مصر للناشئين بعشرة لاعبين وعشرة لاعبات.



وفى إطار دعم المنتخب من البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي للاتحاد المصري للتايكوندو، وروابط الرياضية باعتباها المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو،زارت عهد علي مدير الدعاية والإعلام بروابط الرياضية، بعثة المنتخب المصري اثناء فاعليات الميزان استعدادا لبدء البطولة.



يقود البعثه فنيا الكابتن محمود عبد الجواد، ولكابتن محمود خليل، الكابتن مصطفي ذكي، الكابتن أحمد حسن، وتشارك مصر بقائمة تضم اللاعبين: أحمد علي وزن 33 كجم، خالد المهدي وزن 37 كجم، كريم وائل وزن 41 كجم، يوسف هيثم وزن 45 كجم، محمد أسامه وزن 49 كجم، أحمد خالد وزن 53 كجم ،عبد الرحمن أحمد وزن 57 كجم، محمود عادل وزن 61كجم، أحمد يحيي وزن 65 كجم، محمد حسن وزن +65 كجم،وضمت قائمة اللاعبات:

جني أحمد وزن 29 كجم، حور محمد وزن 33كجم ،أسماء مشالي 37 كجم، جني طارق وزن 41 كجم، ليلي شريف وزن 44 كجم، هنا محمد وزن 47 كجم ،حنين احمد وزن 51 كجم، زينب محمد وزن 55 كجم، فريده أحمد وزن 59 كجم، جني وليد وزن +59 كجم.



يذكر أن بعثة منتخب مصر للتايكوندو للناشئين تستعد من خلال بطولة الحسن الدولية لبطولة العالم في اوزباكستان المقرر إقامتها في الفترة من 8_11 أغسطس المقبل، ويسعي الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة كابتن عمرو سليم إلي توفير الدعم الكامل لمنتخب الناشئين من أجل الإعداد الجيد لحصد الميداليات في المحفل العالمي.