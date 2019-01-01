مقتل 6 عناصر من الجيش السوري بتفجير انتحاري في درعا

لقي 6 عناصر من الجيش السوري، اليوم السبت، مصرعهم في هجوم انتحاري على نقطة تفتيش في محافظة درعا جنوبي البلاد.



وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن- وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية- أن انتحاريًا يقود دراجة نارية فجّر نفسه عند حاجز للجيش السوري على الطريق في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل، وإصابة آخرين بجروح.



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إصابة عدد من الجنود السوريين في تفجير انتحاري نفذه إرهابي بحزام ناسف خلال اقتحام وحدة من الجيش مركزا للإرهابيين بريف درعا.