الإحصاء: 100 مليون دولار صادرات مصر من الأقمشة القطنية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الأقمشة قطنية بلغت 52.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 58.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 14 مليون دولار خلال عام.



وأضاف الإحصاء أن صادرات مصر من غزل قطن تراجع أيضًا إلى 50.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 59.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بلغت قيمته 9.5 مليون دولار خلال عام.



يشار إلى أن جهاز الإحصاء كان قد أعلن انخفاض صادرات مصر لدول العالم إلى 10 مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليها.