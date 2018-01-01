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مصر

الإحصاء: 100 مليون دولار صادرات مصر من الأقمشة القطنية

السبت 27/يوليه/2019 - 04:09 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الأقمشة قطنية بلغت 52.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 58.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 14 مليون دولار خلال عام.

وأضاف الإحصاء أن صادرات مصر من غزل قطن تراجع أيضًا إلى 50.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 59.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض بلغت قيمته 9.5 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جهاز الإحصاء كان قد أعلن انخفاض صادرات مصر لدول العالم إلى 10 مليارات دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 10.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليها.
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