واشنطن تقلل من أهمية التجربة الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج

قللت الولايات المتحدة الأمريكية من أهمية التجربة الصاروخية الأخيرة التي أعلنت عنها كوريا الشمالية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إننا ندعو بيونج يانج للتوقف عن ذلك، معربة عن أملها في أن يستمر الجانبان في إجراء مفاوضات.



وتابعت: "إننا نواصل دعوة كوريا الشمالية لوقف جميع الاستفزازات، إن الإدارة (الأمريكية) ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي معها وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".



وكان مسئولون من كوريا الجنوبية قد أعلنوا أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى فى أول تجربة صاروخية منذ أن اتفق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف محادثات نزع السلاح النووى الشهر الماضى.