إيبارشية المنيا تطلق اللقاء الشهري لأصحاب المعاشات

أطلقت مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام للإيبارشية، اليوم السبت، اللقاء الشهري لأسرة القديس سمعان الشيخ لأصحاب المعاشات، بكنيسة القديس مارمرقس في المنيا.



بدأت فعاليات اللقاء بالقداس الإلهي في السابعة صباحًا، بحضور عدد غفير من مجمع كهنة المنيا، وعقب ذلك تضمن اللقاء عدة فقرات متنوعة.



وكان قد ترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية المنيا، أمس الخميس، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمحافظة المنيا.



وشارك بحضور اللقاء الأسبوعي عدد غفير من مجمع كهنة إيبارشية المنيا وأهالي المنطقة، وبدأ اللقاء بطقس صلاة العشية، وعقب ذلك القي الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، كلمة روحية على الشعب الحضور.