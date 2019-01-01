تقرير إيطالي يتوقع انتقال "خضيرة" إلى إنجلترا

أورد تقرير صحفي في إيطاليا، اليوم السبت، تكهنات عن انتقال الألماني سامي خضيرة من اللعب في الدوري الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي.



وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بضم خضيرة 32 عامًا.



وأضافت الصحيفة، أن خضيرة يفضل العودة إلى ألمانيا لكنه لا يستبعد إمكانية الانتقال إلى إنجلترا.



وبحسب الصحيفة، يرغب يوفنتوس في التخلص من الراتب السنوي المرتفع الذي يتقاضاه خضيرة.



وهناك تكهنات منذ أيام حول احتمال رحيل لاعب الوسط الألماني عن يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي من البطولات في إيطاليا، وذلك بعد الموسم غير السعيد الذي أمضاه مؤخرًا.



وكان "خضيرة" خضع لعملية جراحية في فبراير الماضي؛ بسبب عدم انتظام ضربات القلب وأعقب ذلك خضوعه لعملية في الركبة.



يذكر أن يوفنتوس حصل الموسم المنصرم على بطولة الدوري الإيطالي للعام الثامن على التوالي.