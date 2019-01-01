تجديد حبس لاعب الإسماعيلي السابق لاتهامه بالتشاجر مع جيرانه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عمرو فهيم لاعب الإسماعيلى السابق، وعدد من جيرانه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بسبب تشاجرهم بمنطقة الهرم، بسبب لهو الأطفال.



تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عمرو فهيم، لاعب الإسماعيلى السابق، وبين جيرانه.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سبب نشوب المشاجرة بسبب خلافات متعلقة بلهو الأطفال، حيث تبادل اللاعب وجيرانه الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

